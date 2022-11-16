Под Москвой застрелили бизнесмена, который родился в Беларуси 13 16.11.2022, 13:59

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Александра Русецкого нашли с простреленной головой.

В подмосковном Домодедово застрелили бизнесмена, уроженца Беларуси Александра Русецкого.

Во вторник тело 63-летнего мужчины нашли на парковке в салоне автомобиля Mercedes-Benz с простреленной головой. Преступника разыскивают «наиболее опытные следователи и криминалисты», пишет rtvi.com.

Русецкий был гендиректором компании «Инфорком», которая продает автомобильные запчасти. Она зарегистрирована в Домодедово.

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