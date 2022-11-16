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Украинский генерал: ВСУ расшатали систему обороны россиян

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  • 16.11.2022, 14:07
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Украинский генерал: ВСУ расшатали систему обороны россиян
Николай Маломуж

Что происходит сейчас на разных участках фронта.

После поражения в Херсонской области Россия проводит так называемую «перегруппировку». Фактически оккупанты выводят технику из поселка Чаплинка, готовятся бежать из Кинбурнской косы на левом берегу Днепра и используют бойцов в качестве «пушечного мяса» на Угледарском направлении.

Чего ждать на театре боевых действий в ближайшие недели - в эфире «Апостроф TV» рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

– Что происходит в Чаплинке? По какой причине россияне забрали свою технику с местного аэродрома?

– Как известно, противник перебросил все свои силы на левый берег, концентрируя там основные усилия. Но это не совсем так. Ведь враг предполагает, что мы будем наносить ракетные, артиллерийские и авиационные удары по местам скопления их боевой техники: вертолетов, авиации, РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч» и т.д. То есть они предполагают, что это будет прямая угроза.

Мы приблизились к тем рубежам, где мы можем их уничтожать на месте дислокации. Поэтому они считают, что Чаплинка – один из самых уязвимых объектов.

Также предполагается, что россияне могут перебросить часть сил, которые были расположены на правом берегу и в Чаплинке, на другие стратегически важные направления фронта. Это те направления, где ВСУ могут начать наступательные операции – запорожское и донецкое направления.

То есть россияне маневрируют и перемещают технику, чтобы сохранить ее от ударов и перебросить эти силы на важные направления фронта. Эти факты указывают на нехватку ресурсов в России для удержания левобережья Херсона и прикрытия таких объектов, как Чаплинка.

- Имеем ли мы стратегическое преимущество в связи с уходом россиян из Чаплинки? Как мы можем дальше развивать свои успехи в этом направлении?

- Мы можем говорить об успехах не только в Чаплинке. Мы уже говорим о других направлениях, например, Новой Каховке, где идут активные боевые действия. Фактически, Украина разбалансировала их систему обороны, что является предпосылкой для освобождения этих территорий. К тому же мы освободили Херсон, и наблюдаем падение боевого духа россиян, отсутствие сплоченности на левом берегу.

И действительно, ВСУ уже могут планировать операцию освобождения Левобережья, не форсируя Днепр, а с помощью ударов по коммуникациям, штабам, аэродромам, РСЗО. Недаром мы говорим об уничтожении базы в Чаплинке, перемещении наших диверсионных групп на Кинбурнскую косу и действиях на Каховском направлении. Мы работаем комплексно, используя нестандартные методы. И есть перспективы успеха на тех направлениях, где враг этого не ожидает.

– Расскажите, пожалуйста, что происходит на Кинбурнской косе?

- Кинбурнская коса важна в контексте фиксации нашего успеха в Николаевской области, а также для формирования ударов по левобережью Херсонской области. Важно, чтобы Украина показала успехи в этом направлении. С другой стороны есть все предпосылки, силы и средства для проведения нестандартной операции. Сейчас у нас есть ситуация, которая предполагает не только фиксацию нашего успеха, но и перспективу наступательных операций по другим регионам. К примеру, не только форсирование Днепра напрямую, но и с позиции заливов, суши и другие варианты непрямых атак. Возможности атак с моря, с тыла, с флангов усиливают поддержку и среди населения, и военных. ВСУ действуют активно по всем направлениям и имеют успех.

– Какое стратегическое значение имеет Кинбурн?

– Во-первых, это знаковая победа ВСУ в нестандартном месте, демонстрирующая уровень оперативной и боевой работы. Во-вторых, Кинбурн – большой плацдарм для проведения операций на херсонском и николаевском направлениях. В-третьих, успех на Кинбурне создает предпосылки для формирования безопасных гуманитарных конвоев с зерном.

- Что происходит на Угледарском направлении?

- Это самое сложное направление на сегодняшний день. Известно, что Путин лично отдал приказ захватить Донецкую область. Он отправил туда дополнительные силы: вагнеровцев, кадыровцев, морскую пехоту. Но сейчас их условно элитная морская пехота разбавлена мобилизованными.

В морской пехоте подготовка должна длиться минимум 5 лет. Поэтому абсурдно использовать такое подразделение не по назначению. Морпехов бросают в атаку, а мы их уничтожаем. У них огромные потери, потому что они неподготовлены, немотивированы, к тому же среди них растет паника.

- Почему населенные пункты Павловка и Сватово на Угледарском направлении настолько стратегически важны для оккупантов, что они готовы использовать своих бойцов как «пушечное мясо»?

- Угледар, Павловка и Бахмут – это населенные пункты, где противник обустроил укрепрайоны. Для них это ключ к захвату всей Донецкой области по приказу путина. И потому россияне концентрируют там все свои силы. Под угрозой освобождения и арестов оккупанты пытаются захватить Донецкую область. Но ВСУ успешно держат эти рубежи, потому что россияне не могут ничего сделать в разрезе системных наступательных операций. У них нет ресурсов и мотивации, поэтому мы каждый день уничтожаем до тысячи захватчиков.

Относительно города Сватово, освобождение которого открывает для нас возможности наступательных операций в Северодонецке и Луганске. В случае успеха в этом направлении мы сможем зайти с флангов на донецкую группировку противника. И на сегодняшний день ВСУ имеют успехи на луганском направлении. Это тяжело, но мы продвигаемся.

- Расскажите, пожалуйста, почему оккупанты создают оборонительные укрепления в Мелитополе?

- Мелитополь – важный населенный пункт, хотя находится далеко от линии столкновения. В случае деоккупации Мелитополя, у ВСУ появятся возможности полностью освободить юг Украины. Поэтому мы говорим об их перемещении техники, авиации, личного состава с левого берега Херсона в Мелитополь. Россияне почему-то считают, что мы начнем активную наступательную операцию именно в Мелитополе.

На мой взгляд, оккупанты проводят имитацию активных защитных действий, не имеющих никакой перспективы. Потому что ВСУ наносят удары по концентрации огневых сил противника, и никакие фортификационные сооружения оккупантам не помогут.

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