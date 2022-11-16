Анджей Дуда: Ракета, упавшая в Пшеводуве, вероятно, является ракетой российского производства С-300 16.11.2022, 14:22

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Анджей Дуда

Фото: Charter97.org

(обновлено) Президент Польши сделал заявление после встречи в Бюро национальной безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением после встречи в Бюро национальной безопасности, проведенной из-за падения ракеты в Пшеводуве (Люблинское воеводство).

Текст заявления приводит телеканал TVP.

«Нет никаких признаков того, что это было преднамеренное нападение на Польшу. Эта ракета не была нацелена на нашу страну», - заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, ракета, упавшая в Пшеводуве, вероятно, является ракетой российского производства С-300.

«У нас нет доказательств того, что ракета была запущена российской стороной. Есть большая вероятность, что это была ракета, которая служит ракетной обороне украинских сил», - отметил Анджей Дуда.

Однако, как подчеркнул президент Польши, виновата в этом трагическом инциденте российская сторона.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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