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Белоруска о жизни в Нидерландах: Врач «скорой помощи» позволяет себе отдых в любой стране мира

  • 16.11.2022, 14:31
  • 2,076
Белоруска о жизни в Нидерландах: Врач «скорой помощи» позволяет себе отдых в любой стране мира

Цены в магазинах также вас удивят.

Белорусская пропаганда часто рассказывает об экономических трудностях в странах ЕС. Читательница сайта Charter97.org сравнила жизнь в Беларуси и Нидерландах:

— В Голландии килограмм красной рыбы стоит 8 евро (19 рублей), у нас — 58 рублей. Говядина также — 12 евро. У нас приблизительно также. Но зарплаты белорусские существенно отличаются.

Приведу простой пример: обычный врач скорой помощи (без степени, без звания) , ему 51 год, имеет собственный трехэтажный дом, автомобиль среднего класса. Также два раза в год позволяет себе отпуск в любую страну мира (отдыхает по одной неделе).

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