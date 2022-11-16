Белоруска о жизни в Нидерландах: Врач «скорой помощи» позволяет себе отдых в любой стране мира
- 16.11.2022, 14:31
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Цены в магазинах также вас удивят.
Белорусская пропаганда часто рассказывает об экономических трудностях в странах ЕС. Читательница сайта Charter97.org сравнила жизнь в Беларуси и Нидерландах:
— В Голландии килограмм красной рыбы стоит 8 евро (19 рублей), у нас — 58 рублей. Говядина также — 12 евро. У нас приблизительно также. Но зарплаты белорусские существенно отличаются.
Приведу простой пример: обычный врач скорой помощи (без степени, без звания) , ему 51 год, имеет собственный трехэтажный дом, автомобиль среднего класса. Также два раза в год позволяет себе отпуск в любую страну мира (отдыхает по одной неделе).