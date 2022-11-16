В российском Белгороде прогремели взрывы: часть города осталась без света 2 16.11.2022, 14:33

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Местные жители нашли обломки ЗРПК «Панцирь-С1», который находится на вооружении российской армии.

В российском Белгороде утром 16 ноября прогремели взрывы. Вследствие «хлопков» часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждают местные жители, с самого утра над городом работает система ПВО. В некоторых районах наблюдаются сбои со светом.

Кроме того, граждане уже обнаружили на улице осколки от ракет.

По некоторым данным, во двор одного и частных домов упал разгонный блок от ЗРПК «Панцирь-С1», который находится на вооружении российской армии.

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