В российском Белгороде прогремели взрывы: часть города осталась без света

В российском Белгороде прогремели взрывы: часть города осталась без света2
- 16.11.2022, 14:33
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Местные жители нашли обломки ЗРПК «Панцирь-С1», который находится на вооружении российской армии.
В российском Белгороде утром 16 ноября прогремели взрывы. Вследствие «хлопков» часть города осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как утверждают местные жители, с самого утра над городом работает система ПВО. В некоторых районах наблюдаются сбои со светом.
Кроме того, граждане уже обнаружили на улице осколки от ракет.
По некоторым данным, во двор одного и частных домов упал разгонный блок от ЗРПК «Панцирь-С1», который находится на вооружении российской армии.