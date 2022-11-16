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Зоопсихологи рассказали, как поладить с кошкой

  • 16.11.2022, 15:00
Зоопсихологи рассказали, как поладить с кошкой

Понравится животному не так сложно.

Британские зоопсихологи обнаружили способ легко установить контакт с кошкой. Для этого нужно улыбнуться ей, но не по-человечески, а по-кошачьи, пишет «Новое время».

Ученые выяснили, что понравиться кошке несложно, достаточно прищурить глаза и медленно моргать, в точности, как это делают сами животные.

К этому выводу исследователи пришли после двух экспериментов. В первом владельцев попросили сесть примерно в метре от их кошек и медленно моргать. Выяснилось, что во многих случаях питомцы тоже начинали моргать в ответ. Это похоже на человеческую улыбку, на которую отвечают улыбкой.

Во втором эксперименте принимали участие уже не владельцы, а сами исследователи, незнакомые с кошками. Они пытались установить контакт с животными, протянув к ним руку. При этом часть исследователей вела себя как обычно, а вторая моргала. В результате лучшего взаимопонимания добились вторые — именно им чаще удавалось подружиться с животным.

«Это отличный способ укрепить вашу связь с кошками, — пишут авторы. — Улыбнитесь, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что животные сами реагируют точно так же, и вы сможете начать что-то вроде разговора».

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