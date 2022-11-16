Профсоюзного лидера Андрея Ханевича осудили на пять лет колонии 2 16.11.2022, 15:07

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Андрей Ханевич

Дело рассматривал судья Виталий Кулеш.

Правозащитники из «Весны» сообщают, что сегодня в Гродно вынесли приговор Андрею Ханевичу. Активиста судили якобы за «Дискредитацию Республики Беларусь» и «Содействие экстремистской деятельности». Дело рассматривал судья Виталий Кулеш.

Белорусский Независимый профсоюз был ликвидирован весной 2022 во время того, как Андрей отбывал административный арест. Причиной ликвидации стала попытка организовать забастовку на предприятии якобы «исключительно в политических целях». После увольнения с предприятия на Андрея завели уголовное дело.

16 ноября судья Гродненского областного суда Виталий Кулеш признал Андрея Ханевича виновным по ст. 369-1 (Дискредитация Республики Беларусь) и ст. 361-4 (Содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

47-летний Андрей Ханевич работал аппаратчиком в цехе «Карбамид-3» на предприятии «Гродно Азот». У мужчины трое детей.

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