Канцлер Германии и премьер Британии о взрыве в Польше: Это произошло из-за агрессии России 16.11.2022, 15:14

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Олаф Шольц

Страны НАТО проводят тщательное расследование.

Взрыв в Польше недалеко от украинской границы стал результатом агрессии России против Украины. Об этом в Twitter 16 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Der schreckliche Raketeneinschlag in #Polen muss sorgfältig untersucht werden. Es ist gut, dass sich die @NATO-Mitglieder dazu schnell versammeln. Jede voreilige Festlegung verbietet sich. Klar ist: All das wäre ohne Russlands Angriffskrieg gegen die #Ukraine nicht passiert. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 16, 2022

«Страшный удар ракеты в Польше должен быть тщательно расследован. Хорошо, что члены НАТО собираются сделать это быстро», – написал канцлер.

Он отметил, что нельзя делать досрочных выводов.

«Очевидно одно: ничего этого не произошло бы без агрессивной войны России против Украины», – подчеркнул Шольц.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников по НАТО дождаться результатов «полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракеты в Польше».

Об этом сообщает Reuters.

«Нам всем должно быть ясно, ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока это продолжается, оно представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока это продолжается, это будет продолжать разрушать мировую экономику», - сказал он.

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