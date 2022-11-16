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720 тонн замороженного белорусского мяса пойдет на нужды ВСУ

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  • 16.11.2022, 15:22
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720 тонн замороженного белорусского мяса пойдет на нужды ВСУ

Его стоимость — $3,6 миллиона.

На Одесской таможне обнаружили 36 рефрижераторов с 720 тоннами замороженного мяса белорусского производства, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

«Установлено, что продукция была завезена на территорию Украины в режиме „транзит“ еще до 24 февраля и уже планировалась ее дальнейшая переправка за границу. Однако после начала широкомасштабной агрессии России рефрижераторы остались на таможне и их дальнейшее движение было заблокировано», — проинформировали в ГБР.

Сообщается, что все это время товар хранился в частном терминале. Примерная стоимость мяса составляет более 3,6 млн долларов. Его изъяли и после завершения экспертизы на качество направят на нужды Вооруженных сил Украины.

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