Во Владивостоке найден мертвым полковник, работавший с мобилизованными

Во Владивостоке найден мертвым полковник, работавший с мобилизованными18
- 16.11.2022, 15:26
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Из кабинета раздалось пять выстрелов.
Telegram-канал Baza сообщил, что во Владивостоке обнаружили тело заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова Вадима Бойко с огнестрельными ранениями в грудь. По данным канала, на месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова.
Как пишет Baza, утром 16 ноября Бойко пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда раздалось пять выстрелов.
Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко — полковник был мертв. Предсмертной записки мужчина не оставил, — говорится в сообщении.
По сообщениям местных СМИ, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.