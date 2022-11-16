«Начальник производства орал: Вы нам здесь не нужны, вы тупые как пни» 6 16.11.2022, 15:36

7,202

Белорусские студенты возмущены, что их распределяют на «Интеграл».

В Минском колледже электроники у студентов проблема с распределением. Их хотят отправить на завод «Интеграл», но вот мест по их специальности там нет. Блог «Люди» разбирался в ситуации.

«Вы бюджетники, вы не должны задавать вопросы»

Минский государственный колледж электроники создали еще в 1966 году на базе завода имени Феликса Дзержинского (современный «Интеграл»). Тогда это было «Техническое училище № 76-электротехники», оно готовило кадры только для завода. Так продолжается и по сей день: выпускники колледжа в основном отрабатывают распределение на заводе «Интеграл».

Несколько лет назад колледж в качестве эксперимента набрал студентов на новую специальность — «Программируемые мобильные системы».

Сейчас первая группа уже на четвертом, выпускном, курсе. Никита (имя изменено) — один из студентов этой группы. Он отмечает, что процесс распределения в колледже происходит так: предприятие дает запрос на студентов с определенной квалификацией, а руководство решает, отправлять их или нет. Но в этом году у администрации и учащихся новой специальности вышло недопонимание.

— При поступлении изначально не было четких условий, идем мы по распределению на «Интеграл» или нет. А когда стал вопрос, нам сказали: «На вас мест для практики и распределения не напасешься, ищите себе все сами», — говорит Никита. — Мы нашли места, получили запросы на практику от предприятий, принесли их в колледж, нам сказали: «Хорошо, через неделю все оформим». Мы обрадовались.

По словам Никиты, четверть группы уже успела найти места для распределения, а часть — принесла официально оформленные запросы. Никита подчеркивает: речь о государственных структурах, частные они даже не рассматривали.

— В итоге приходит заведующая отделением и говорит: «Нам все равно, все идут на «Интеграл». Кто-то из одногруппников спросил, что делать, если наниматель ждет и человек уже работает в месте, откуда принес заявку. Она ответила: «Не разводите тут полемику, вы бюджетники, вы не должны задавать вопросы, куда вас отправляют», — объясняет молодой человек. — Однако дело в том, что «Интегралу» не нужны сотрудники нашей специальности. Мы даже спросили у администрации как с этим быть. Но, по их словам, проблемы нет, и нас будут оформлять на распределение по той квалификации, которую мы получим на заводе во время преддипломной практики.

Студенты считают, что дополнительная причина несогласия администрации отправить на распределение по местам, которые нашли себе выпускники, в плохо написанном аккредитационном тесте. А именно по этому тесту колледж должен принять решение, оставлять эту специальность или закрывать набор.

— На первом тренировочном тесте баллы в основном подтвердились, но было несколько троек (это уже непроходной результат). Нам сказали, что лично директор спустил сверху решение, чтобы нас так наказать: «Вы не учитесь, а мы не дадим вам распределение», — рассказывает молодой человек. — Мы пытались спорить. Они даже сказали, что если мы напишем все тестовые аккредитации выше 8, тогда возможно в индивидуальном порядке и за пару недель до практики кому-то разрешат пойти туда, куда он хочет. Но опять же — много условий и все неточно. И мы сидим как на иголках и не понимаем, что делать.

«Если честно, мы не знаем, куда вас деть с вашей специальностью»

Почему студенты так не хотят распределяться на «Интеграл»? Никита объясняет: их вообще не обучали тому, что нужно для работы здесь.

— Когда мы только пришли туда в начале года, вышла женщина из отдела кадров, посмотрела на нашу группу и сказала: «Если честно, мы не знаем, куда вас деть с вашей специальностью. У нас таких вакансий нет. Просто хотелось на вас посмотреть». Было семь утра, начало февраля, мороз — и нам заявляют, что на самом деле работы для нас нет! — с возмущением вспоминает собеседник. — Тогда нашу группу начали учить прямо на заводе. Но по факту мы просто неделю читали методички про технологию производства. Потом должны были получать квалификацию исходя из этого. Но когда ты спрашиваешь, как работает что-то — говорят читать методичку. А сотрудник «Интеграла», который нас тогда обучал, постоянно возмущался, почему мы не учили определенные предметы. У нас их просто не было, мы даже паяльник не держали в руках. Зато можем программу на С++ написать.

Никита говорит, что студенты их специальности опыт работы на «Интеграле» повторять не хотят. Будущих специалистов смущают 12-часовые смены и график три на три: три дневные смены, три выходных и три ночные. А также бытовые условия на предприятии.

— Там нет работающих туалетов, чайников, самое новое оборудование на «Интеграле» 2006−2009 годов, — возмущается молодой человек. — Я за практику компьютер там видел один раз — в кабинете у начальника производства. Да еще и отвратительное отношение начальства. Когда нас отправляли с практики, записывали квалификацию и подписывали дневники, начальник производства орал чуть ли не благим матом, что «вы нам здесь не нужны, вы тупые как пни и не понимаете технику производства кремниевых проводников». А мы не учили эту технику даже.

«В администрации говорят, наши претензии необоснованны»

Преддипломная практика у четвертого курса Минского колледжа радиоэлектроники начинается уже 30 ноября и продлится месяц. Как правило, в это же место студентов и отправляют на распределение. Поэтому у несогласных, рассказывает Никита, не так много времени все же отстоять первоначальное место распределения:

— Сначала родители пытались возмущаться, но им сказали, что они ничего не изменят. Мы говорили с администрацией, но нам ответили, что наши претензии необоснованны, потому что мы бюджетники. Куратор доказывает, что колледжу все равно на результаты аккредитации и на то, что мы отчислимся, ведь «меньше бумаг заполнять при выпуске» и «вам же хуже будет, вы выйдете со справками и никем». Но трое ребят уже на низком старте отчисляться, я тоже разговариваю с родителями об этом. Всем уже «прокомпостировали» мозги, чтобы лишний раз не бунтовали и «может тогда само все решится».

В приемной директора Минского государственного колледжа электроники ситуацию комментировать по телефону отказались, предложив направить на почту письменный запрос. Журналисты блога «Люди» отправили письмо в адрес колледжа.

Что говорит законодательство?

В Кодексе об образовании распределение называется «поддержкой выпускников», которая гарантирует им рабочее место после обучения. В ст. 72 сказано, что «место работы путем распределения предоставляется в соответствии с полученной специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью».

То же самое сказано в п. 13 главы 2 Постановления Совета Министров «О вопросах реализации образовательных программ»: «Выпускники распределяются в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией и (или) степенью». При этом соответствие предоставляемого места работы полученной выпускником специальности и присвоенной квалификации должна оценивать комиссия по распределению. Критерий — квалификационная характеристика, содержащаяся в образовательном стандарте по соответствующей специальности.

В документе также прописаны случаи, когда должны удовлетворяться запросы организаций о распределении к ним конкретных выпускников. Среди таких вариантов — отсутствие у учреждения образования подходящих вариантов вакансий от организаций-заказчиков кадров.

При этом в этом же пункте указано, что выпускники, получившие среднее специальное образование, «могут направляться на работу в качестве рабочих в соответствии с разрядом и квалификацией, полученными в период обучения».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».