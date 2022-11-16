Столтенберг: Вся ответственность за падение ракеты в Польше лежит на РФ 7 16.11.2022, 15:40

4,824

Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Генсек НАТО четко заявил, что это не вина Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Наш предварительный анализ позволяет предположить, что инцидент, скорее всего, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что падение ракеты на территории Польши — не вина Украины, в вся ответственность лежит на РФ.

«Позвольте мне четко заявить, что это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины», — добавил он.

Генсек НАТО уточнил, что нет никаких признаков преднамеренной атаки на Польшу. Он также выразил солидарность с Варшавой и заявил, что НАТО едино, и всегда будет делать все необходимое «для защиты и обороны всех союзников».

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».