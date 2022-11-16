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«Скрываюсь от военкомовских предтеч антихриста»

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  • 16.11.2022, 15:44
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«Скрываюсь от военкомовских предтеч антихриста»

Белорус рассказал, как ему звонили из военкомата.

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация. Минобороны Беларуси заявляет, что до конца года в военкоматы вызовут всех военнообязанных.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как ему звонили из военкомата:

— Первый звонок из военкомата в Витебске мне поступил 27 октября в 9:24. Я поднял трубку мобильного, совершенно не зная, что мне звонят из военкомата. Говорю: «Алло!»

Мне в ответ: «Здравствуйте! Нам нужно уточнить ваше место жительство, место работы, размер одежды и размер обуви».

Я бросил трубку и добавил звонивших в чёрный список. Уверен в том, что в Беларуси скрытая «могилизация». Скрываюсь от военкомовских предтеч антихриста!

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