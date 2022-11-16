Белорусские мошенники придумали новую схему «развода» 2 16.11.2022, 16:25

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У белоруски сняли со счета 7400 рублей.

Кажется, про телефонных мошенников уже должны знать вообще все, но у людей продолжают исчезать деньги с карточек после звонков с незнакомых номеров. Очередной случай произошел в Барановичах, звонивший предложил застраховать банковскую карту.

В барановичскую милицию пришла 52-летняя женщина. Ей позвонили на мессенджер, мужчина представился сотрудником банка и предложил застраховать банковскую карту, чтобы не стать очередной жертвой обмана.

Женщина сделала все, что просили мошенники. Результат печальный: пострадавшая положила трубку и обнаружила, что с ее счета сняли 7400 рублей.

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