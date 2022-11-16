Украина просит доступ к месту взрыва в Польше 1 16.11.2022, 16:36

Фото: МВД Польши

Киев выступает за дальнейшее расследование инцидента.

Украина призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО. Страна также требует доступа к месту инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины по результатам проведения Ставки верховного главнокомандующего.

Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее детальное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и готова передать партнерам доказательства российского следа.

«Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины», - говорится в нем.

Украина остается полностью открытой для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных.

«Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины», - говорится в сообщении.

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