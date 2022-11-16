закрыть
16 ноября 2022, среда, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина просит доступ к месту взрыва в Польше

1
  • 16.11.2022, 16:36
Украина просит доступ к месту взрыва в Польше
Фото: МВД Польши

Киев выступает за дальнейшее расследование инцидента.

Украина призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО. Страна также требует доступа к месту инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины по результатам проведения Ставки верховного главнокомандующего.

Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее детальное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и готова передать партнерам доказательства российского следа.

«Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины», - говорится в нем.

Украина остается полностью открытой для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных.

«Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко