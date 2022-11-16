закрыть
16 ноября 2022, среда, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Начальник шутил по поводу переработок и давал задания в 17:50»

4
  • 16.11.2022, 16:43
  • 5,950
«Начальник шутил по поводу переработок и давал задания в 17:50»

Истории белорусов, для которых переработки стали обычной частью жизни.

Рабочий день стал настолько растяжимым понятием, что в него могут поместиться проверка почты за утренним кофе дома, решение рабочих задач во время обеда и посиделки с ноутбуком и дополнительными задачами перед сном. Во многих отраслях с высокой конкуренцией переработки и так были нормализованы, а коронавирус и удаленка привели к тому, что людям по всему миру стало сложнее провести границу между рабочей и личной жизнью. Onliner рассказал поговорил с белорусами, для которых переработки стали привычной частью жизни. А заодно узнали у эксперта, какие могут быть у этого последствия.

«Начальник шутил по поводу переработок и давал задания в 17:50»

Для некоторых людей задержки на работе — это способ заработать больше или получить важный для карьеры опыт и знания. Полина думала, что у нее будет так же, но опыт получился неоднозначным.

— Я устроилась маркетологом в крупную компанию. Как мне казалось, это была работа мечты или что-то близкое к этому. В принципе, меня все устраивало, но уже с самого начала я стала замечать, что объем работы не помещается в стандартные восемь часов. Мне это казалось не то чтобы нормальным, но приемлемым: хотелось чего-то добиться на работе, и я, естественно, рассчитывала на рост зарплаты. Так что я вписывалась в любой проект, где видела, что могу помочь.

Иногда дополнительная работа отнимала полчаса, но периодически надо было задержаться и на два-три часа.

— В компании была легализована работа по выходным, но можно было взять отгул в другой день. Но проблема была в том, что в рабочий день надо было общаться с заказчиками, коллегами, следить за рабочими чатами. Я все равно была в эйфории: интересная работа, у меня все получается, хорошая зарплата. Чем больше было работы, тем больше появлялось драйва ее делать.

Как я потом поняла, у новичков внедрялся «культ переработок» — такой минимум, который по умолчанию ждут от сотрудников.

Дополнительную работу отдельно не оплачивали, но зато были премии, которые, как считает Полина, ей давали в том числе за переработки. В итоге зарплата была примерно в районе 2,5—3 тыс. рублей — на 25% больше, чем если бы девушка отрабатывала стандартный восьмичасовой день.

— Примерно половину заданий, из-за которых надо было задерживаться после шести вечера, я инициировала сама, так что могу жаловаться только на свои амбиции. Но потом стало все больше неотложных вечерних заданий от начальника: нужно срочно написать текст для проекта, который я не вела, соответственно, не в курсе, о чем речь; сформулировать ответ для клиента в соцсетях (за пару минут до конца рабочего дня); сделать срочную презентацию, о которой забыли, но она нужна завтра утром.

Иногда получалось так, что надо было задерживаться на работе, чтобы экстренно сделать большой проект к концу февраля, а в итоге его запустили только осенью — просто потому, что на самом деле он был не такой уж и срочный.

— В какой-то момент я поняла, что ухожу из офиса последней — и так каждый день. Кажется, я превратилась в «ветерана офиса». В принципе, с этим можно было мириться, потому что мне это казалось важным — сразу же ответить клиентам, пусть и в нерабочее время, хорошо подготовиться к презентации, чтобы быть «в огне»… Но стиль работы понемногу стал бесить. Начальник давал срочное задание в 17:50, а в 18:00 приходил в нашу часть опен-спейса в куртке и с ключами от авто и шутил, что так «вычисляет» сотрудников, которые не справляются в рабочее время. Или спрашивал: «А чего вы тут сидите?»

Постепенно я начала замечать, что если суммировать время переработок, то в месяц набегает лишняя рабочая неделя.

Но самое печальное — я начала отказываться от спорта, банально не было времени и сил идти куда-то к семи утра или после десяти вечера, даже поход к врачу стал роскошью (а вдруг вечером будет срочная работа).

В итоге я уволилась, но не только из-за переработок — скорее потому, что дальше у меня не было никакого профессионального развития. Теперь на новом месте стараюсь дозировать переработки.

«Надеюсь, что в итоге получу профит, а не выгорание»

Александр работает бизнес-аналитиком в IT и тоже сталкивается с переработками. Сейчас он вместе с семьей в Грузии — офиса у компании там пока нет, поэтому надо работать на удаленке и параллельно решать бытовые вопросы. Но это не единственная причина переработок.

— Мой рабочий день начинается в 08:00 по Минску и длится до 17:00, но фактически я работаю минимум до 18:30, чтобы закрыть все срочные задачи за день. Все из-за постоянных отвлечений на бытовые вопросы.

После этого примерно до десяти вечера личное время, посвященное семье, а потом снова за работу, так как это самые продуктивные для меня часы, когда можно самому поработать, ни на что не отвлекаясь. Плюс я веду пару своих проектов и занимаюсь менторством (это второй пункт, который приводит к переработкам).

Ну и третий мой пункт — я перфекционист, а потому много времени трачу на исследование возможного влияния новой фичи на проект. К тому же я один бизнес-аналитик на проекте, и мне приходится выполнять не только текучку, но и частично другие задачи. Это и подготовка проектной документации, и решение текущих проблем (поиск оборудования для тестинга, коммуникации с другими командами и так далее.)

В целом такая ситуация Александра устраивает.

— Это вынужденная мера для бизнес-аналитика, если есть желание больше общаться с заказчиком (у нас он в Австралии). Я хочу немного наладить бытовые вопросы, так как они отнимают много времени. Офиса в Грузии, куда можно было бы сбежать, у компании пока нет.

Переработки не оплачиваются, говорит Александр, так что на зарплате они пока не сказываются. Но ему идут навстречу, когда есть какие-то вопросы, если вдруг нужно отлучиться, никто сильно не возражает.

— В рамках компании и проекта это скорее исключение. Я перерабатываю, так как понимаю, что от моей работы зависит результат всей команды. Учусь сам, пытаюсь устранять препятствия в работе, параллельно развиваюсь как продуктовый аналитик (веду два пет-проекта и менторю ребят). Считаю это нормальным, так как понимаю, что эти переработки и дополнительные активности помогают мне расти как специалисту. Надеюсь, что в итоге получу профит, а не выгорание.

«Отсутствие переработок — это сферический конь в вакууме»

Татьяна работает начальником сектора развития брендов. Периодически работа требует дополнительного часа или двух времени, в неделю может набегать до шести часов — но опять же бывает по-разному, специальной статистики девушка не ведет.

— Наш отдел относительно новый, людей мало, а работы много, поэтому и приходится тратить значительно больше времени, чтобы успевать все сделать.

Татьяна говорит, что даже с таким графиком у нее достаточно свободного времени на себя, тем более переработки финансово поощряются.

— Но у меня нет семьи, мне не надо бежать к детям и мужу, поэтому да, мне чуть проще. Работа для меня играет важную роль, поэтому мне несложно иногда остаться и потратить на нее дополнительное время.

У нас никто не принуждает к переработкам. Это все по собственной инициативе, если большой объем работы и сжатые сроки, то задержки на работе стараются компенсировать. Но тут индивидуальный подход: если человек ничего не делал в рабочее время, а потом задерживается, доплачивать не будут.

По мнению девушки, полностью избавиться от переработок не получится. Отсутствие переработок — это сферический конь в вакууме, в реальной же жизни всегда появляются какие-то обстоятельства, из-за которых приходится задерживаться.

— Если говорить о моем опыте, то объем переработок мог бы снизиться, если бы команда стала больше. Но я понимаю, что это постепенный процесс, нужно время. Хотя с ростом команды будут появляться новые задачи, в силу специфики работы часто приходится работать с зарубежными партнерами и подстраиваться под другой часовой пояс.

Плюс многое зависит от должности. Я думаю, что простому исполнителю можно избежать задержек на работе, а у руководителя много организационных задач и больше обязанностей.

Если резюмировать: никто не спорит с тем, что перерабатывать не хочется. Но в целом не могу сказать, что недовольна. Я люблю свою работу, готова посвящать ей время, особенно зная, что это будет поощрено.

Переработки сотрудников — мечта любого босса? Не совсем

Иногда может показаться, что каждый наниматель мечтает о сотруднике, который будет жить работой. И на первый взгляд в этом для него только плюсы: специалист вовлечен в процессы, готов быть на связи в режиме 24/7, лоялен по отношению к компании. Но на эту ситуацию можно посмотреть и с другой стороны, комментирует Светлана Шапорова, директор сервиса rabota.by.

— Нужно понять, почему человек перерабатывает. Если причина в том, что он загружен работой, это вопрос планирования и возможного распределения задач в коллективе. В этом случае нужно обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем и найти решение для более эффективной работы. Ведь не всегда мысли «Я не успеваю», «У меня много работы», «Я неэффективный сотрудник» связаны с личной продуктивностью — иногда это вопрос организации рабочих процессов в команде.

Кроме того, постоянные переработки могут повлиять на личную жизнь, окружение. Выбор между семьей и работой, в принципе, довольно распространенный стереотип в некоторых постсоветских странах.

Выгорание — еще одно из возможных последствий постоянных переработок. Когда из-за множества задач, сверхурочной работы из жизни исчезает все остальное, даже некогда любимое дело легко может превратиться в рутину.

С наступлением пандемии в жизнь многих компаний пришла и удаленная работа, которая порой стирала границы между личным и рабочим, отмечает Светлана Шапорова. Это та самая ситуация, когда ты проснулся — уже на работе, официально рабочий день завершился — ты все еще на работе. Исследовательский центр rabota.by вместе с Viber в августе проводили опрос среди жителей Беларуси, чтобы узнать, насколько успешно им удается совмещать работу и личную жизнь. Из 2158 респондентов у более чем половины (53,2%) не возникает сложностей с соблюдением баланса между работой и личной жизнью, но 40,3% опрошенных испытывали трудности с совмещением этих двух сфер.

Многие специалисты отмечают, что за последний год стали работать больше и у них увеличились общая нагрузка и количество рабочих задач — такого мнения при опросе придерживались порядка 64% респондентов.

Примечательно, что почти каждый второй сотрудник отметил, что посвящает решению рабочих задач в среднем от 6 до 10 часов в день, а около 28% — более 10 часов в день, включая работу в свободное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко