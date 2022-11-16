закрыть
16 ноября 2022, среда, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польский политолог: Будущее Беларуси абсолютно ключевое для Польши

1
  • 16.11.2022, 17:05
  • 3,888
Польский политолог: Будущее Беларуси абсолютно ключевое для Польши

Война в Украине решает статус всех стран и народов Междуморья.

Глава польского аналитического центра «Strategy & Future» Яцек Бартосяк в интервью «Свабодзе» объясняет, почему Беларусь является ключевой страной для безопасности в регионе, как без полного подчинения Россией Беларуси в 2020 году не было бы нападения на Киев, и почему Запад, понимая вес Беларуси, ничего не может сделать.

— Существование в Беларуси неприклонного режима некорыстно для Украины и в итоге для Польши, — отметил руководитель аналитического центра Strategy&Future Яцек Бартосяк в эфире YouTube-канала. — После событий 2020 года, после общественного взрыва Россия усилила свое влияние на Лукашенко.

Мне вообще кажется, что война стала возможной только после того, как Россия подчинила Беларусь. Операция в Киевском направлении была бы невозможной, если бы не территория Беларуси.

Эта война стала возможной после того, как Лукашенко стал еще более пассивен и подчинен Путину.

Беларусь, конечно же, сторона этого конфликта, но Лукашенко посылает Западу сигналы, также в Польшу, что он на самом деле этого не хотел. Он хитрый лис, видит, что у россиян не получается.

Польский политолог убежден, что война в Украине сыграет решающую роль в расстановке сил в Центральной и Восточной Европе.

— Эта война решит статус всех государств, находящихся в области, которую мы в Польше называем Междуморьем. Это Балтийско-Черноморский мост, зажатый между Германией и Россией.

Исторически так есть, что Великая война в Междуморье решает статус всех стран и народов Междуморья.

Это война за все. За нашу субъектность — вашу и мою, чтобы немцы и французы воспринимали нас как равных, а не как источник дешевой рабочей силы, с которой не стоит считаться.

Чтобы воспринимали нас как героических победителей из-под Киева, как людей, которые способны летать в космос, у которых есть настоящие заводы, как людей, которые заботятся о себе, как культурных людей.

Ведь пока такими они видят на востоке только россиян. Они не знают историю этих земель. Плюс к тому в новые времена здесь не было политического руководства, а все решали россияне, и в Беларуси, и в Польше.

Они решали даже, какие города нам строить или нет, как должны выглядеть автострады. Тоже самое и в Украине. Они привыкли, что разговаривать нужно именно с ними — и за это идет война.

Россияне потребовали себе статус, который имел СССР. Но они этого не получили и решили доказать силой, что они это заслуживают. И теперь они проигрывают.

Путин хотел доказать Западу, что на этой территории, в Беларуси и Украине, царит Россия, и чтобы никто туда не влазил. За это идет война, чтобы никто ему не мешал. Но американцы и поляки сказали, что будут мешать.

Украинцы победили под Киевом, и немцы должны были отреагировать. Посмотрим, какое решение примут немецкие и французские элиты. У меня пока нет убеждения, что, благодаря усилиям украинского солдата, они уже приняли решение, что будут принимать Украину и Беларусь в Евросоюз.

Я считаю, что в интересах немцев исключение России из европейской системы и вовлечение в Евросоюз Беларуси и Украины, а также создание вооруженных сил ЕС, которые бы защищали этот периметр, экономическую территорию. Но возможно у немецких властителей экономики другие планы — договориться с Китаем и Россией, в чем я их и подозреваю, — делится политолог.

В то же время он подчеркивает, что мнение Лукашенко о том, что Польша готовится к войне с Беларусью, не имеют под собой никакого основания.

— С перспективы великой стратегии польского государства, истории этой земли последние 600 лет, Беларусь и ее геостратегическая ориентация, ее позиция относительно России или Польши или Украины абсолютно ключевая.

Будущее Беларуси абсолютно ключевое для Польши. Не только с точки зрения непосредственной военной угрозы в варшавском направлении, в 200 км от границы, на большой оси военных походов из Москвы через Смоленские ворота в Минск, Брест, Гродно, Варшаву, Познань, Берлин. Сколько раз российские солдаты шли этой дорогой. Поэтому это абсолютно ключевое дело.

Статус Беларуси может решить украинская армия. Если украинцы победят в войне, победят сухопутную армию России, а такой шанс есть, тогда вооруженные силы решат судьбу Беларуси. Статус Беларуси решит сила. Но у Польши нет никаких планов и возможностей вести войну в Беларуси.

В интересе польского государства вытеснить Россию вне политической системы Европы, идеально - распад России и ее глубокая слабость, вроде смуты. Смута после смерти Ивана Грозного, Борис Годунов, перед приходом к власти Романовых. Лучше, чтобы это повторилось. Или то, что было после распада СССР, когда был хаос.

Я надеюсь, что эта война доведет Россию до такого состояния. Тогда мы сможем жить и дышать свободой, а Беларусь сможет самостоятельно решать свою геополитическую ориентацию.

Кажется, что украинцы уже хотят к этому привести. Война торопит и радикализирует определенные вещи. Мы их полностью поддерживаем. Тогда будет шанс и для глубоких политических преобразований и свободы в Беларуси.

После победы над Россией, а лучше после ее распада, такого ослабления, с которым она бы уже ничего не смогла сделать, решится судьба наших детей и внуков, чтобы Россия уже никогда не вернулась к Висле. И для того, чтобы в Беларуси также появились свобода и поле для маневров, для этого также нужна победа над Россией и ее ослабление, — делает вывод польский политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко