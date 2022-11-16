Польский политолог: Будущее Беларуси абсолютно ключевое для Польши 1 16.11.2022, 17:05

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Война в Украине решает статус всех стран и народов Междуморья.

Глава польского аналитического центра «Strategy & Future» Яцек Бартосяк в интервью «Свабодзе» объясняет, почему Беларусь является ключевой страной для безопасности в регионе, как без полного подчинения Россией Беларуси в 2020 году не было бы нападения на Киев, и почему Запад, понимая вес Беларуси, ничего не может сделать.

— Существование в Беларуси неприклонного режима некорыстно для Украины и в итоге для Польши, — отметил руководитель аналитического центра Strategy&Future Яцек Бартосяк в эфире YouTube-канала. — После событий 2020 года, после общественного взрыва Россия усилила свое влияние на Лукашенко.

Мне вообще кажется, что война стала возможной только после того, как Россия подчинила Беларусь. Операция в Киевском направлении была бы невозможной, если бы не территория Беларуси.

Эта война стала возможной после того, как Лукашенко стал еще более пассивен и подчинен Путину.

Беларусь, конечно же, сторона этого конфликта, но Лукашенко посылает Западу сигналы, также в Польшу, что он на самом деле этого не хотел. Он хитрый лис, видит, что у россиян не получается.

Польский политолог убежден, что война в Украине сыграет решающую роль в расстановке сил в Центральной и Восточной Европе.

— Эта война решит статус всех государств, находящихся в области, которую мы в Польше называем Междуморьем. Это Балтийско-Черноморский мост, зажатый между Германией и Россией.

Исторически так есть, что Великая война в Междуморье решает статус всех стран и народов Междуморья.

Это война за все. За нашу субъектность — вашу и мою, чтобы немцы и французы воспринимали нас как равных, а не как источник дешевой рабочей силы, с которой не стоит считаться.

Чтобы воспринимали нас как героических победителей из-под Киева, как людей, которые способны летать в космос, у которых есть настоящие заводы, как людей, которые заботятся о себе, как культурных людей.

Ведь пока такими они видят на востоке только россиян. Они не знают историю этих земель. Плюс к тому в новые времена здесь не было политического руководства, а все решали россияне, и в Беларуси, и в Польше.

Они решали даже, какие города нам строить или нет, как должны выглядеть автострады. Тоже самое и в Украине. Они привыкли, что разговаривать нужно именно с ними — и за это идет война.

Россияне потребовали себе статус, который имел СССР. Но они этого не получили и решили доказать силой, что они это заслуживают. И теперь они проигрывают.

Путин хотел доказать Западу, что на этой территории, в Беларуси и Украине, царит Россия, и чтобы никто туда не влазил. За это идет война, чтобы никто ему не мешал. Но американцы и поляки сказали, что будут мешать.

Украинцы победили под Киевом, и немцы должны были отреагировать. Посмотрим, какое решение примут немецкие и французские элиты. У меня пока нет убеждения, что, благодаря усилиям украинского солдата, они уже приняли решение, что будут принимать Украину и Беларусь в Евросоюз.

Я считаю, что в интересах немцев исключение России из европейской системы и вовлечение в Евросоюз Беларуси и Украины, а также создание вооруженных сил ЕС, которые бы защищали этот периметр, экономическую территорию. Но возможно у немецких властителей экономики другие планы — договориться с Китаем и Россией, в чем я их и подозреваю, — делится политолог.

В то же время он подчеркивает, что мнение Лукашенко о том, что Польша готовится к войне с Беларусью, не имеют под собой никакого основания.

— С перспективы великой стратегии польского государства, истории этой земли последние 600 лет, Беларусь и ее геостратегическая ориентация, ее позиция относительно России или Польши или Украины абсолютно ключевая.

Будущее Беларуси абсолютно ключевое для Польши. Не только с точки зрения непосредственной военной угрозы в варшавском направлении, в 200 км от границы, на большой оси военных походов из Москвы через Смоленские ворота в Минск, Брест, Гродно, Варшаву, Познань, Берлин. Сколько раз российские солдаты шли этой дорогой. Поэтому это абсолютно ключевое дело.

Статус Беларуси может решить украинская армия. Если украинцы победят в войне, победят сухопутную армию России, а такой шанс есть, тогда вооруженные силы решат судьбу Беларуси. Статус Беларуси решит сила. Но у Польши нет никаких планов и возможностей вести войну в Беларуси.

В интересе польского государства вытеснить Россию вне политической системы Европы, идеально - распад России и ее глубокая слабость, вроде смуты. Смута после смерти Ивана Грозного, Борис Годунов, перед приходом к власти Романовых. Лучше, чтобы это повторилось. Или то, что было после распада СССР, когда был хаос.

Я надеюсь, что эта война доведет Россию до такого состояния. Тогда мы сможем жить и дышать свободой, а Беларусь сможет самостоятельно решать свою геополитическую ориентацию.

Кажется, что украинцы уже хотят к этому привести. Война торопит и радикализирует определенные вещи. Мы их полностью поддерживаем. Тогда будет шанс и для глубоких политических преобразований и свободы в Беларуси.

После победы над Россией, а лучше после ее распада, такого ослабления, с которым она бы уже ничего не смогла сделать, решится судьба наших детей и внуков, чтобы Россия уже никогда не вернулась к Висле. И для того, чтобы в Беларуси также появились свобода и поле для маневров, для этого также нужна победа над Россией и ее ослабление, — делает вывод польский политолог.

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