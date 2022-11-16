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Планы Путина понятны

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  • Димитрий Саввин
  • 16.11.2022, 17:17
  • 5,816
Планы Путина понятны

Россия превратится в руины безо всяких бомбардировок.

Путин хочет перемирия, его план ясен: получить передышку, а за это время наклепать снарядов к советским танкам и патронов к АКМ, с одной стороны, и наклепать ракет на случай большой войны - с другой. Это само по себе требует времени. Но времени также требует и соответствующая перестройка госсистемы, чистка правящего слоя и наращивание террора внутри РФ. (Без последнего тут никак, иных «приводных ремней к массам» у неосоветского государства нет.)

И РФ это перемирие могут дать. Чтобы немного стабилизировать ситуацию в ЕС и США, и чтобы снять остроту риска ядерной войны.

Но в стратегической перспективе для Путина этот вариант еще хуже, чем немедленный вывод войск из Украины. Ибо он означает длительную и тотальную гонку вооружений, которую РФ ни при каких обстоятельствах не вытянет. Россия превратится в руины безо всяких бомбардировок.

Но в Кремле, очень возможно, уже пришли к парадигме: «нам бы день простоять, сегодня ты, а завтра - я». И в рамках этой парадигмы несколько лишних лет агонии могут показаться им даже желанными. Тем более, что до самого конца платить - своими жизнями, своим имуществом и своими муками - за эту агонию будут другие...

Димитрий Саввин, Telegram

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