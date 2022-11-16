В Беларуси будут по-новому рассчитывать отпускные 2 16.11.2022, 17:25

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Уже с 1 января 2023.

В Беларуси с 1 января 2023 года будут по-новому рассчитывать отпускные. С чем это связано, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, Минтруда внесло изменения в инструкцию о порядке исчисления среднего заработка, который сохраняется работнику на время отпуска, а также является ориентиром для выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск. Среднемесячное количество календарных дней уменьшено с 29,7 до 29,6.

В Минтруда пояснили, что это связано с государственными праздниками в Беларуси - ранее их было 9, а сейчас - 10. Таким образом, при расчете отпускных средний заработок, в который входят также премии, бонусы, надбавки и вознаграждения, будет делиться на меньшее количество календарных дней, а значит, будет немного выше, как и компенсации за отпуск.

В ведомстве также обратили внимание на то, что выплаты, которые производятся за текущий месяц, как и ранее, включаются в расчет среднего заработка в том месяце, за который они начислены.

- Ежемесячная премия за октябрь и начисленная в октябре включится с расчет среднего заработка в октябре, - пояснили в Минтруда.

Сообщается, что новый порядок исчисления среднего заработка вступает в силу с 1 января 2023 года.

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