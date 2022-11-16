Заместитель гауляйтера Херсона попалась на воровстве 5 16.11.2022, 17:35

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Екатерина Губарева

Ее задержали.

Заместитель главы оккупационной «администрации» Херсонской области, бывшая глава «министерства иностранных дел «ДНР» Екатерина Губарева задержана по делу об экономическом преступлении, сообщило агентство ТАСС.

Губареву задержали сотрудники министерства внутренних дел РФ.

Речь может идти о присвоении «бюджетных» средств. «Минимум 60 млн, я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», – заявил собеседник издания.

По его информации, Губарева сначала была отстранена от должности в оккупационной администрации уехала в Москву и пыталась сменить работу, но в итоге была задержана.

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