ВСУ начинают битву за Мелитополь: появились актуальные карты 16.11.2022, 17:59

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Решается судьба освобождения юга Украины и Крыма.

После деоккупации Херсона на южном фронте для ВСУ открылись новые перспективные цели, в том числе железные и автомобильные дороги из Крыма, пишет espreso.tv.

Южный фронт. Херсон. Запорожье

Несмотря на прогнозы, что битва за Херсон будет продолжаться несколько дней, а то и недель, украинские военные освободили город в течение дня, практически не встречая организованного сопротивления от оставшихся в Херсоне оккупантов.

После освобождения Правобережья Херсонщины большинство оккупированной области по другую сторону Днепра оказалось под огневым контролем ВСУ. Все железнодорожное и автомобильное сообщение - как из Крыма, так и со стороны Запорожья простреливается если не артиллерией, то HIMARS.

Поэтому враг начал отводить артиллерию и технику на 15-30 км вглубь области, подальше от Днепра. Именно с этим связывают отсутствие обстрелов Херсона, которых ожидали сразу после освобождения. В то же время у ВСУ появились новые цели, поэтому они расстреливают зоны скопления врага как у Днепра, в частности, в районе Олешек, Новой Каховки, Горностаевки, Голой Пристани, так и в местах, куда раньше не могли достать, например в Чаплинке, аэродром в которой оккупанты превратили в военную базу.

Отвод значительной части войск россиян от Днепра создал возможности для украинских десантников, которые высадились в районе Кинбурнской косы и Олешек и пытаются закрепиться и создать плацдарм для наступления на левобережной Херсонщине. После таких действий отдельные российские подразделения начали отступление из Скадовского и Генического районов.

Основным стратегическим городом на южном фронте стал Мелитополь, через который проходит все железнодорожное сообщение. Но он также находится в зоне поражений HIMARS, а потому обеспечение южного фронта идет через узкое горло железной дороги полуразрушенного Крымского моста, а также через автомобильное сообщение Мариуполь – Бердянск – Мелитополь, единственное, которое пока еще не находится под огневым контролем ВСУ. Именно в Мелитополь враг стягивает наибольшее количество войск, а битва за этот город будет решающей для освобождения всего юга Украины и Крыма.

Донетчина

Расстояние от Угледара до Волновахи, через которое идет основное железнодорожное сообщение, – чуть более 25 км, что позволяет украинской артиллерии обстреливать этот путь из всех стволов. Именно поэтому основные усилия оккупантов сейчас направлены на пробивание коридора на Курахово через Угледар, чтобы отбросить ВСУ максимально далеко от путей снабжения. Если они не справятся с этой задачей, то выход оккупантов с южного фронта – это вопрос времени.

За последние две недели враг пытался выбить Силы обороны из Павловки – села в 3 км через реку от Угледара. После тяжелых боев и гор уничтоженных рашистов ВСУ были вынуждены отступить от полностью уничтоженной Павловки. С восточного направления на Курахово россияне пытаются пробиться через Марьинку, но им это не удается уже на протяжении восьми лет.

В течение этой недели оккупанты имели еще два локальных успеха. Им удалось продвинуться на несколько километров в районе Опытного и Водяного на южных околицах Авдеевки . А также выбить Силы обороны со станции Майорское, что на севере Горловки. Впрочем, ситуация на этих направлениях контролируемая и не грозит прорывом на фронте.

На Бахмутском направлении в течение недели оккупанты не сумели никуда продвинуться. Наиболее тяжелые бои шли в районе Соледара и Яковлевки .

Луганщина

На расстоянии всего 80-километрового фронта в Луганской области ВСУ продолжают давить на оккупантов. Наиболее ожесточенными были бои за село Макеевка, которое уже несколько раз переходило из одних рук в другие. 12 ноября Макеевка снова перешла под контроль ВСУ, а врага отбросили на 7 км в направлении села Площанка. Также на днях ВСУ уничтожили штаб подразделения врага в селе Милуватка, что в 7 километрах к югу от Сватова.

На направлении у Кременной из-за активной работы украинской артиллерии и больших потерь московитов, враг перестал контролировать отдельные подразделения, самовольно отступившие с фронта в город.

Между тем, россияне заявили об «эвакуации» мирного населения из Кременной, Рубежного и Северодонецка из-за сложной гуманитарной ситуации в этих практически уничтоженных городах.

Ракетный терроризм

15 ноября российские нацисты ударили по украинским городам более чем сотней ракет, тем самым нанесли мощнейший одновременной удар за весь период войны. Пострадала критическая инфраструктура Киева, Львова, Харькова, Одессы, Житомира, Ривне, Кривого Рога, Кременчугского района Полтавщины, Ковельского Волыни, Калиновского Винницкой области. Хмельницкий и 90% Тернопольской области остались без света. Украинская ПВО сбила 73 из 96 ракет!

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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