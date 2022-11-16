Вы можете поддержать правозащитницу Марфу Рабкову 16.11.2022, 18:06

Марфа Рабкова

Белоруску приговорили к 15 годам колонии.

Координатор волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова за решеткой удерживается уже 26 месяцев. 6 сентября Марфу приговорили к 15 годам колонии. До рассмотрения апелляционной жалобы каждый может поддержать ее различными способами:

— Отправить посылку. Туда можно положить конверты и пустые открытки, различные сыры, орехи и цукаты. Хорошей поддержкой будет «медицинская бандероль», например, с обезболивающими, жаропонижающими, противовоспалительными и любыми витаминами. Такую бандероль нужно подписать «с медикаментами».

— Сделать денежный перевод. Деньги, которые будут перечислены на ее счет в СИЗО, перейдут с ней в колонию.

— Отправить телеграмму через почту или по номеру телефона 166 (только с городского).

— Продолжать отправлять слова поддержки через письма и открытки.

Адрес для поддержки: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Мария Александровна Рабкова.

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