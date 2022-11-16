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Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью

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  • 16.11.2022, 18:43
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Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью

Что это значит.

Верховная рада прекратила действие соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Расторжение этого соглашения позволит прекратить применение норм, установленных в настоящем документе. Это будет способствовать:

недопущению пополнения бюджета страны, помогающей агрессору, благодаря предоставлению Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Республики Беларусь, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка в размере 15% вместо льготной ставки 10% на проценты;

недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этой стране;

освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией по фискальным вопросам с Республикой Беларусь.

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