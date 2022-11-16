Украинские бойцы устроили засаду на патруль оккупантов 2 16.11.2022, 18:54

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Видеофакт.

Силы специальных операций ВСУ разгромили патруль российских оккупантов, устроив на них засаду в лесу.

Об этом рассказало командование ССО, опубликовав у себя в Facebook соответствующее видео.

На нем видно, как украинские бойцы обнаруживают с помощью тепловизионного прицела солдат РФ, после чего вступают в бой, в результате которого противник понес серьезные потери.

«После успешного проведения засады наши воины отошли. Впоследствии украинский БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль», — отметили украинские военные.

Где именно и когда было снято обнародованные кадры, не уточняется.

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