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Украинские бойцы устроили засаду на патруль оккупантов

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  • 16.11.2022, 18:54
  • 4,356
Украинские бойцы устроили засаду на патруль оккупантов

Видеофакт.

Силы специальных операций ВСУ разгромили патруль российских оккупантов, устроив на них засаду в лесу.

Об этом рассказало командование ССО, опубликовав у себя в Facebook соответствующее видео.

На нем видно, как украинские бойцы обнаруживают с помощью тепловизионного прицела солдат РФ, после чего вступают в бой, в результате которого противник понес серьезные потери.

«После успешного проведения засады наши воины отошли. Впоследствии украинский БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль», — отметили украинские военные.

Где именно и когда было снято обнародованные кадры, не уточняется.

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