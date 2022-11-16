Генштаб Беларуси: Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне 27 16.11.2022, 19:06

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Валерий Гнилозуб

Об этом на встрече с трудовыми коллективами Бобруйска заявил генерал-майор Гнилозуб.

Замначальника Генштаба Вооруженных Сил по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб на встрече с трудовыми коллективами Бобруйска 16 ноября сообщил, что милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, передает БелТА.

«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника. В интересах этого с целью расширения возможностей по приему и размещению воинских формирований объединенных вооруженных сил НАТО на территории сопредельных государств ударными темпами развивается военная инфраструктура. Сегодня практически завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов», - рассказал Гнилозуб.

Кроме того, в Польше, Литве и Латвии осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Вблизи государственной границы Беларуси завершается строительство нового полигона в Литве, хотя эти работы должны были начаться в 2024 году. Ударными темпами строятся новые мобильные лагеря контейнерного типа, в которых можно будет разместить несколько тысяч военнослужащих. В целом уже сегодня созданная инфраструктура обеспечивает оперативную переброску и размещение войск с континентальной части США численностью до дивизии и эскадрильи боевой авиации.

«Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего Республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство. Неслучайно оно планирует повысить военные расхода до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность национальных вооруженных сил до 300 тыс. человек. В рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком», - подчеркнул Гнилозуб.

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