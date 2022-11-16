Ученые воссоздали внешность женщины, которая жила в Норвегии в Средневековье 16.11.2022, 19:30

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Фотофакт.

Ученые из Музея естественной истории и археологии при Норвежском университете естественных и технических наук смогли воссоздать внешность женщины, которая жила в Норвегиив 1200-х годах. Имя женщины, Тора, определили путем голосования, которое проходило на сайте норвежского вещателя NRK, сообщает Science Norway.

Тора родилась в конце 1200-х годов в городе Тронхейм, который в это время находился в расцвете. В нем строился Нидаросский собор, здесь жило много торговцев и ремесленников. Численность населения достигала примерно 4000 человек, что много для средневекового города.

Останки Торы захоронили на кладбище, располагавшемся на главной улице Каупманнастрет, их обнаружили в 1970-х годах. На этой улице проживали в основном ремесленники, которые продавали свои товары на прилавках, выставленных на нее.

По словам исследователей, вероятно, что Тора происходила из купеческой семьи, а значит, принадлежала к тем, «кто жил немного лучше, чем другие».

Ярко-оранжевое платье, в которое одели Тору, было создано по образцу настоящего платья, найденного в Увдальской деревянной церкви того же периода. Материал соткали вручную, как это делали в Средневековье, и окрасили с помощью растения под названием Rubia tinctorum, также известного как розовая марена или марена красильщика.

На ноги женщине надели кожаные летние туфли ручной работы. Ученые предполагают, что в гардеробе у Торы могла быть и другая обувь. По словам исследователей, несмотря на то, что Тора родилась во времена расцвета, где-то с 1300-х годов наступил период дождей. В результате наступал неурожай, люди голодали.

На костях Торы были найдены следы тяжелой работы и перенесенных заболеваний. Так, на плечах, руках и бедрах исследователи заметили следы подагры. Спина также пострадала от постоянной работы, поэтому женщина ходила сгорбленной. Кроме того, Тора потеряла все свои зубы, но прожила достаточно долго без них. Это, вероятно, свидетельствовало о том, что у женщины были любящие близкие люди, которые заботились о ней.

Недавнее исследование, проведенное в Норвегии, показало, что состоятельные люди жили дольше, а их кости были более крепкими, по сравнению с другими. Средняя продолжительность жизни в те времена составляла 40-45 лет, Тора же дожила до 65. Скорее всего, у нее был доступ к питательной пищи от рождения и до конца жизни.

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