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Глубокский комбинат выпустил лимитированную серию новогодней сгущенки

  • 16.11.2022, 19:34
Глубокский комбинат выпустил лимитированную серию новогодней сгущенки

Появился новый вкус.

Глубокский молочноконсервный комбинат выпустил сгущенное молоко с новым вкусом — «Имбирный пряник». На заводе уже рассказали, что «праздничный» продукт производится ограниченной серией.

— Спешим вам сообщить, что ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» выпустил лимитированную серию сгущенного молока — «Имбирный пряник». Сгущенка со вкусом праздника перенесет вас в незабываемое время волшебства, радости и веселья. Успейте приобрести! — говорится в анонсе.

Напомним, несколько дней назад Глубокский комбинат выпустил также сгущенку с кокосом. Она упакована в тубы по 160 граммов и продается в фирменных торговых магазинах.

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