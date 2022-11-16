Глубокский комбинат выпустил лимитированную серию новогодней сгущенки
- 16.11.2022, 19:34
Появился новый вкус.
Глубокский молочноконсервный комбинат выпустил сгущенное молоко с новым вкусом — «Имбирный пряник». На заводе уже рассказали, что «праздничный» продукт производится ограниченной серией.
— Спешим вам сообщить, что ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» выпустил лимитированную серию сгущенного молока — «Имбирный пряник». Сгущенка со вкусом праздника перенесет вас в незабываемое время волшебства, радости и веселья. Успейте приобрести! — говорится в анонсе.
Напомним, несколько дней назад Глубокский комбинат выпустил также сгущенку с кокосом. Она упакована в тубы по 160 граммов и продается в фирменных торговых магазинах.