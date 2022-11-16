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В Шенгенскую зону собираются принять еще три европейские страны

  • 16.11.2022, 19:45
В Шенгенскую зону собираются принять еще три европейские страны

Сегодня в Шенгенскую зону входят 26 государств.

Болгария, Румыния и Хорватия готовы стать полноценными членами Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля. Об этом говорится в заявлении, в котором Совет ЕС призывают без дальнейших промедлений принять необходимые меры в отношении этих трех стран.

В сообщении отмечается, что Румыния, Болгария и Хорватия внесли значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, в том числе во время пандемии и войны в Украине.

Так, Еврокомиссия похвалила Болгарию и Румынию за эффективную работу охраны границы и отметила, что обе страны успешно завершили процесс оценки Шенгенской зоны в 2011 году.

— Более того, эти две страны продемонстрировали образцовый опыт применения Шенгенских правил, — говорится в заключении.

Что касается Хорватии, Совет ЕС еще в декабре 2021 года подтвердил, что она выполнила условия, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне.

Ожидается, что 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

В Шенгенскую зону сегодня входят 26 государств. Это все члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также четыре страны, не входящие в ЕС, — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Напомним, Хорватия также намерена перейти на евро с 2023 года. Ее примеру собирается последовать Болгария, которая может сменить валюту с 1 января 2024 года.

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