Англию признали самой дорогой сборной стартующего ЧМ-2022 1 16.11.2022, 20:02

1,642

Общая трансферная стоимость всех футболистов ЧМ-2022 составляет 15 миллиардов евро.

Международный центр спортивных исследований решил подсчитать стоимость участников Мундиаля в Катаре.

Состав сборной Англии – самый дорогой на ЧМ-2022. Так уверяют эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES), которые решили подсчитать стоимость всех участников стартующего Мундиаля.

Выяснилось, что англичане привезли в Катар наиболее дорогой состав. Стоимость всех игроков – 1,499 миллиарда евро. Кроме того, в составе родоначальников футбола играет и самый дорогой футболист турнира - Джуд Беллингем из дортмундской Боруссии.

На втором месте оказались пятикратные чемпионы мира - Бразилия, игроки которой стоят 1,455 млрд. А замкнули призовую тройку действующие обладатели трофея французы - 1,337 миллиарда.

Общая трансферная стоимость 831 игрока ЧМ-2022 составляет 15 миллиардов евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».