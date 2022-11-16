Англию признали самой дорогой сборной стартующего ЧМ-2022

Англию признали самой дорогой сборной стартующего ЧМ-20221
- 16.11.2022, 20:02
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Общая трансферная стоимость всех футболистов ЧМ-2022 составляет 15 миллиардов евро.
Международный центр спортивных исследований решил подсчитать стоимость участников Мундиаля в Катаре.
Состав сборной Англии – самый дорогой на ЧМ-2022. Так уверяют эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES), которые решили подсчитать стоимость всех участников стартующего Мундиаля.
Выяснилось, что англичане привезли в Катар наиболее дорогой состав. Стоимость всех игроков – 1,499 миллиарда евро. Кроме того, в составе родоначальников футбола играет и самый дорогой футболист турнира - Джуд Беллингем из дортмундской Боруссии.
На втором месте оказались пятикратные чемпионы мира - Бразилия, игроки которой стоят 1,455 млрд. А замкнули призовую тройку действующие обладатели трофея французы - 1,337 миллиарда.
Общая трансферная стоимость 831 игрока ЧМ-2022 составляет 15 миллиардов евро.