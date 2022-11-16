Министры 19 из 20 стран G20 отказались встречаться с Лавровым 10 16.11.2022, 20:06

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Сергей Лавров

Из-за присутствия главы МИД РФ лидеры G20 отказались также от традиционного коллективного фото.

Саммит «Большой двадцатки», проходивший 15–16 ноября на Бали, обернулся новым «холодным душем» для России, представлять которую на встрече Кремль доверил главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Делегаты 19 из 20 стран на саммите, включая «дружественные» России Индию, Турцию, Бразилию, а также Саудовскую Аравию и Мексику, отказались от официальных встреч с российским министром, который в начале войны прогнозировал, что изолировать Россию «невозможно», а за две недели до саммита заверял, что «никакой изоляции России не существует».

Как сообщает Bloomberg, лишь глава МИД Китая Ван И провел формальные переговоры с Лавровым, который, по данным властей Бали, оказался в больнице сразу после прилета (хотя российский МИД это категорически отрицал).

Ван И заявил Лаврову о необходимости переговоров с Украиной и готовности Китая «сыграть конструктивную роль» в достижении мира. Он также намекнул на неприятие Пекином ядерной риторики, которой увлеклось российское руководство на фоне неудач в войне. Заявления МИД РФ о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна начинаться, свидетельствуют о «рациональном и ответственном» подходе, сказал министр.

Из-за присутствия Лаврова лидеры G20 отказались от традиционного «коллективного фото», а сам российский министр покинул саммит за день до его окончания. Он также не участвовал в принятии итогового коммюнике, где российское вторжение в Украину названо «войной». В документе говорится, что большинство стран «двадцатки» «резко осуждают» войну, которая «принесла страдания» и усугубила «уязвимость» мировой экономики», хотя ряд стран имеют другое мнение по этой ситуации и вопросу санкций.

Президент России Владимир Путин отказался ехать на саммит, хотя еще в июне Кремль анонсировал его участие. По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, Кремль стремился оградить Путина от напряженности с мировыми лидерами из-за вторжения в Украину.

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