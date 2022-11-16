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В Беларуси хотят ввести обязательное распределение после вуза для всех

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  • 16.11.2022, 20:18
  • 7,822
В Беларуси хотят ввести обязательное распределение после вуза для всех

Кочанова хочет распределять и платников.

Министерству образования и вузам поставлена задача ввести обязательное распределение после вуза для всех, а не только для бюджетников, сообщает телеграм-канал «совета республики». Об этом на встрече со студентами и рабочей молодежью в Минске 16 ноября сказала председатель «совета республики» Наталья Кочанова.

По ее словам, вопрос с обязательным распределением в «совете республики» держат на постоянном контроле.

- Когда молодой человек заканчивает высшее учебное заведение или колледж, мы должны предоставить ему первое рабочее место, - сказала Кочанова и добавила. - Министерству образования, вузам поставлена задача распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех.

При этом Кочанова заметила, что не все предприятия готовы выделить молодому специалисту хотя бы общежитие. А ведь, чтобы закрепиться в регионе, в первую очередь там должно быть жилье, подчеркнула она.

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