Маск дал работникам два дня, чтобы посвятить себя «хардкорному» Twitter или уйти

Маск дал работникам два дня, чтобы посвятить себя «хардкорному» Twitter или уйти13
- 16.11.2022, 20:38
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Миллиардер поставил сотрудникам ультиматум.
Илон Маск дает работникам два дня на то, чтобы согласиться посвятить себя «чрезвычайно жесткому» Twitter или уйти из компании. Как сообщает Engadget, новый владелец платформы ожидает, что сотрудники будут работать «интенсивно».
Миллиардер поставил остальным сотрудникам ультиматум. «Если вы уверены, что хотите стать частью нового Twitter, пожалуйста, нажмите «Да», перейдя по ссылке ниже», – написал он в электронном письме со ссылкой на онлайн-форму.
В письме не совсем подробно описаны ожидания Маска, но он сказал, что это означает «длительную работу с высокой интенсивностью» и добавил: «Проходной оценкой будет только исключительная производительность».