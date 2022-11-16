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Белорусская баскетболистка Снытина набрала уже больше 1000 очков в Еврокубке

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  • 16.11.2022, 20:53
Белорусская баскетболистка Снытина набрала уже больше 1000 очков в Еврокубке
Екатерина Снытина

Это пятый показатель в истории турнира.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина вошла в число тех, кто преодолел отметку 1000 очков в Еврокубке. На счету Екатерины уже 1013 баллов. Это пятый показатель в истории турнира, сообщает FIBA.

Еврокубок — второй по силе международный европейский турнир в женском баскетболе после Евролиги. В нынешнем сезоне из белорусок только Снытина выступает в этом престижном соревновании. Летом 2022 года Екатерина перешла в английский клуб «Лондон Лайонс».

До «львов» в Еврокубке белоруска играла в следующих командах: «Несибе Айдын» (Турция), «Хатай» (Турция), ДВТК (Венгрия), «Тарсус» (Турция), «Вологда-Чеваката» (Россия), «Надежда» (Россия). Всего Екатерина провела в данном турнире 83 матча, набирая в среднем за игру 12,2 очка, делая 3,7 подбора и 2,5 результативные передачи.

Впереди Снытиной находятся четыре баскетболистки: Марина Бас (1097 очков), Куртни Пэрис (1108), Мишель Сноу (1218) и Шей Дорон (1256).

Напомним, что Екатерина стала бронзовым призером чемпионата Европы 2007 года в составе сборной Беларуси. После августа-2020 она поддержала перемены в стране и неоднократно осуждала действующую власть.

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