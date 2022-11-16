В Херсоне пятый день празднуют освобождение города 16.11.2022, 21:03

Фоторепортаж.

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины освободили Херсон - город находился под российской оккупацией с конца февраля 2022 года. Жители Херсона продолжают праздновать и на пятый день после освобождения.

Об этом сообщил корреспондент «Апострофа».

«Несмотря на далекие звуки артиллерии, люди продолжают приходить в центр города. Здесь они могут зарядить свои гаджеты, позвонить родным, здесь уже есть стабильная мобильная связь. Также сюда постоянно прибывают волонтеры, которые раздают людям продукты и медикаменты. В городе в целом все еще нет ни воды, ни света, ни тем более отопления», - говорит корреспондент. Он добавил, что настроение у людей очень решительное: все благодарят ВСУ и просят военных подписать украинские флаги.

Люди также охотно рассказывают о том, как пережили российскую оккупацию, отметив, что для них самой главной задачей было выжить и дождаться возвращения Херсона под контроль Украины.

«Особенно порадовали малыши: они бегают, облепленные шевронами, которые им дарят наши военные. Они называют себя звездами и охотно просят сфотографироваться», - резюмировал корреспондент.

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