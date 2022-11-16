Ябатька из Гродно атаковала частный музей в Старых Дорогах 16.11.2022, 21:18

Из музея исчезли бюсты Арсеньевой, Гениюш и Калиновского.

В частном музее Анатолия Белого в Старых Дорогах произошла атака на экспонаты. Ее инициатором стала ябатька из Гродно Ольга Бондарева, передает «Радыё Свабода». Она руководительница двух провластных инициатив — «Инфоспецназ» и «Антивандал».

В музее Анатолия Белого (в том числе под открытым небом) хранятся самые разные экспонаты — от произведений искусства и бюстов знаменитых белорусов до медальонов и газет эмигрантов. Перед зданием стоят бюсты и барельефы знаменитых белорусов.

Бондаревой не понравилась как раз уличная экспозиция, которую она назвала «руссконенавистнической и пронацистской». Женщина написала жалобу районному идеологу Владимиру Девятене. Но он, как заявила пропагандистка, «поставил на паузу».

Но благодаря сотрудничеству с режимом, как говорит Бондарева, ей удалось убрать портреты поэтессы Натальи Арсеньевой, братьев Ивана и Антона Луцкевичей (которых она почему-то назвала фашистами), Кастуся Калиновского, деятелей БНР и БЦР.

На место, где был бюст поэтессы Ларисы Гениюш, поставили другой — скорее всего, Якуба Коласа. Также было уничтожено несколько барельефов, а некоторые якобы «проверят историки».

За помощь Бондарева поблагодарила председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Национального собрания Олега Белоконева, подполковника КГБ в отставке Емельяна Лепешко, Александра Плавинского, а также «неравнодушных жителей Старых Дорог и пожелавших остаться неназванными чиновников».

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