Белый дом: Россия несет ответственность за падение ракеты в Польше 6 16.11.2022, 21:27

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Заявление Совета национальной безопасности США.

Ответственность за взрыв на востоке Польши, произошедший 15 ноября в результате падения ракеты несет Россия, независимо от того, какая именно это была ракета – российская, или от украинской ПВО.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, опубликованном на сайте Белого дома 16 ноября.

«Мы полностью доверяем ведущемуся польским правительством расследованию взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем его профессионализм и продуманность. Мы не будем опережать их работу и остаемся в тесном контакте с нашими польскими коллегами, поскольку мы все еще собираем информацию. Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента [Польши Анджея] Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом взрыва украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши», – сказано в заявлении.

Уотсон добавила, что США продолжат оценивать «прозрачно делиться любой новой информацией по мере ее поступления».

«Мы также будем продолжать поддерживать тесный контакт с украинцами относительно любой информации, которая может дополнить картину. Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры», – подчеркнула она.

Украина «имела и имеет полное право защищать себя», добавила Уотсон.

«Мы вновь выражаем солидарность с народом Украины и соболезнуем в связи с потерями, понесенными им в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что в результате миллионы украинцев остались без электричества, воды и самого необходимого. Наши мысли и молитвы вновь обращены к близким двух трагически погибших польских граждан», – резюмировала она.

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