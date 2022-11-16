Остин рассказал о военной помощи, которую предоставят Украине участники формата «Рамштайн» 2 16.11.2022, 21:38

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Ллойд Остин

Фото: wikipedia

Министр обороны США отметил, что помощь «будет иметь реальное значение».

16 ноября несколько стран объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 16 ноября, передает «Гордон».

Он поблагодарил Швецию за пакет помощи в размере $287 млн, который «включает ключевые возможности, в том числе системы противовоздушной обороны, которые укрепят способность Украины защищаться от России».

Также транш в $500 млн выделит Канада. Остин отметил, что страна «остается одним из ведущих доноров зимнего снаряжения».

«Германия предоставила столь необходимую помощь в виде средств противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. Греция также объявила о важном пожертвовании 155-мм боеприпасов, а Польша предоставила дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО малой дальности», – сказал он.

Министр отметил, что эта помощь «будет иметь реальное значение».

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