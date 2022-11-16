Мужчина в Минске приобрел через интернет и убил 15 котов 26 16.11.2022, 21:47

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Преступные действия он снимал на камеру мобильного телефона.

Мужчина в Минске приобрел через интернет и убил 15 котов. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными, повлекшим их гибель. По данным следствия, днем 11 августа неравнодушные граждане сообщили волонтерам, что из квартиры дома во Фрунзенском районе доносятся крики животного. Зоозащитники приехали по адресу, но дверь им никто не открыл. Тогда они направились к мусорным контейнерам, где нашли труп кота. Волонтеры незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Сотрудники милиции оперативно установили хозяина умершего животного, которым оказался 22-летний минчанин.

Согласно материалам дела, всего от преступных действий фигуранта погибли 15 котов разных пород и возрастов. Обвиняемый приобретал животных через интернет. В ходе допроса молодой человек объяснить свой поступок не смог. С его слов, многочисленные удары руками и ногами он наносил по различным частям тел животных из-за плохого настроения. В одном из случаев фигурант бросил котенка о дерево в лесопарке столицы. Тела умерших животных он выбрасывал через балкон или в мусорные контейнеры. Преступные действия молодой человек снимал на камеру мобильного телефона.

Следователь допросил обвиняемого и свидетелей, а также осмотрел информацию на мобильном телефоне фигуранта. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

При изучении личности обвиняемого установлено, что молодой человек является ремесленником, ранее не судим. Согласно заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы, фигурант в момент совершения преступлений осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

По результатам расследования 22-летнему парню предъявлено обвинение по ч.ч.1,2 ст.339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и увечье, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, совершенное повторно). К нему c санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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