Apple перейдет на американские чипы с 2024 года, купив завод в Аризоне 2 16.11.2022, 22:08

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Большая часть окончательной сборки продуктов Apple производится в Китае и соседних странах.

Apple готовится начать закупку чипов для своих устройств на заводе в Аризоне (США), который сейчас находится на этапе строительства. Это станет важным шагом на пути к снижению зависимости компании от азиатского производства, сообщило 15 ноября Bloomberg, ссылаясь на слова генерального директора Apple Тима Кука во время его встречи в Германии с местными инженерами и сотрудниками розничной торговли.

По словам Кука, также Apple может расширить поставки чипов из заводов в Европе. Он отметил, что в компании уже приняли решение выкупить завод в Аризоне, который заработает в 2024 году.

Bloomberg отметило, что Кук, вероятно, имел в виду завод, которым будет управлять эксклюзивный партнер Apple по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). По информации издания, TSMC уже «присматривается к второму заводу в США». При этом ее акции выросли на 2,9% на тайваньских торгах после того, как Bloomberg сообщило о словах Кука.

Нерешенный вопрос, отметило издание, заключается в том, соответствует ли завод потребностям Apple. Тайваньская компания заявила, что первоначально завод будет иметь мощность 20 000 чипов в месяц и использовать 5-нанометровый производственный процесс, что «не удовлетворит стремление Apple в ближайшем будущем к более продвинутым 3-нанометровым чипам».

В Bloomberg заявили, что хотя большая часть окончательной сборки продуктов Apple производится в Китае и соседних странах, у Apple есть поставщики, которые производят компоненты внутри страны. Например, компания из Калифорнии отмечала, что модели Mac Pro, продаваемые в США, проходят процесс сборки в Техасе.

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