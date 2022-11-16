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В Минске сотрудница ЖЭСа продала чужую квартиру без ведома хозяина

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  • 16.11.2022, 22:17
В Минске сотрудница ЖЭСа продала чужую квартиру без ведома хозяина

Женщина посоветовала знакомому оформить на ее имя доверенность якобы для получения кредита.

Сотрудница ЖЭСа Фрунзенского района Минска продала чужую квартиру без ведома хозяев. Подробности озвучили в прокуратуре Минска.

В прокуратуре сообщили, что в 2017 году 62-летняя сотрудница минского ЖЭСа установила доверительные отношения с потерпевшим, который вел асоциальный образ жизни, и убедила его в том, что он может быть выселен из квартиры при непогашении долгов за коммуналку.

Женщина посоветовала ему оформить на ее имя доверенность якобы для получения кредита и погашения долгов. Кроме того, она убедила потерпевшего в том, что в скором времени его направят в ЛТП, так что ему выписаться из квартиры, чтобы его не нашли.

После чего сотрудница ЖЭСа продала квартиру мужчины без его ведома более чем за 75 тысяч рублей и распорядилась суммой по своему желанию

По информации прокуратуры, 62-летняя женщина не признала свою вину. Также она не возместила ущерб, который был причинен.

В прокуратуре проинформировали, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности именно за мошенничество с имуществом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК. Уголовное дело направлено в суд. Она находится под стражей.

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