В Минске сотрудница ЖЭСа продала чужую квартиру без ведома хозяина 1 16.11.2022, 22:17

Женщина посоветовала знакомому оформить на ее имя доверенность якобы для получения кредита.

Сотрудница ЖЭСа Фрунзенского района Минска продала чужую квартиру без ведома хозяев. Подробности озвучили в прокуратуре Минска.

В прокуратуре сообщили, что в 2017 году 62-летняя сотрудница минского ЖЭСа установила доверительные отношения с потерпевшим, который вел асоциальный образ жизни, и убедила его в том, что он может быть выселен из квартиры при непогашении долгов за коммуналку.

Женщина посоветовала ему оформить на ее имя доверенность якобы для получения кредита и погашения долгов. Кроме того, она убедила потерпевшего в том, что в скором времени его направят в ЛТП, так что ему выписаться из квартиры, чтобы его не нашли.

После чего сотрудница ЖЭСа продала квартиру мужчины без его ведома более чем за 75 тысяч рублей и распорядилась суммой по своему желанию

По информации прокуратуры, 62-летняя женщина не признала свою вину. Также она не возместила ущерб, который был причинен.

В прокуратуре проинформировали, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности именно за мошенничество с имуществом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК. Уголовное дело направлено в суд. Она находится под стражей.

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