СБУ обнаружила в Херсоне списки агентов ФСБ 16.11.2022, 22:19

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Они сотрудничали с оккупантами.

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Херсоне засекреченные документы ФСБ России, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 16 ноября в Telegram.

По информации СБУ, среди изъятого были «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ, дела, сообщение агентов о результатах выполнения задач, а также «протоколы обысков» в квартирах херсонцев.

Служба установила, что агенты давали «наводку» российским оккупантам на места пребывания украинских патриотов. Также они, отметили в СБУ, участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным «уголовным делам».

«Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения «обысков». Сотрудники СБУ получили информацию о том, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав «временно-оперативной группы ВОГ-8». Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении», – говорится в сообщении.

Изъятые материалы были направлены на экспертизу.

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