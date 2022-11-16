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Зеленский считает, что режиму Лукашенко «на сегодня» нет смысла вторгаться в Украину

  • 16.11.2022, 22:26
  • 1,730
Зеленский считает, что режиму Лукашенко «на сегодня» нет смысла вторгаться в Украину
Владимир Зеленский

Белорусское общество также не поддерживает войну РФ в Украине.

У белорусского общества в настоящее время нет желания воевать против Украины.

Такое мнение 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала «Рада», высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Увеличение количества военных видели там [в Беларуси] и люди, и журналисты, и наша разведка. Мы считаем, что на сегодня смысла наступления у белорусов на территорию нашего государства нет. И желания у их общества там нет. А тут [в Украине] желания у общества точно нет», – отметил президент.

По словам Зеленского, контакты на уровне оборонных ведомств Украины и Беларуси на сегодняшний день отсутствуют.

«Понятно почему: после ракетных ударов с их территории – после этого никаких контактов», – подчеркнул президент.

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