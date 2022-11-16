Марк Милли: Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане

Марк Милли: Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане1
- 16.11.2022, 23:04
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Об этом генерал США заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.
Как сообщает CNN, об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду.
«Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось», - сказал он.
«Стратегическое переосмысление их целей, их незаконного вторжения потерпело неудачу», - подытожил Милли, приведя в пример неспособность России «захватить всю Украину» в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса и Запорожской и Херсонской областей.
«По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы достигали успеха за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение», - добавил американский генерал.
Милли в то же время оценил как «невысокую» вероятность военной победы Украины.
«Вероятность военной победы Украины — изгнание россиян со всей Украины, включая... Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, не является высокой с военной точки зрения», - цитирует его AFP.