Марк Милли: Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане 1 16.11.2022, 23:04

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Марк Милли

Об этом генерал США заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.

Как сообщает CNN, об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду.

«Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось», - сказал он.

«Стратегическое переосмысление их целей, их незаконного вторжения потерпело неудачу», - подытожил Милли, приведя в пример неспособность России «захватить всю Украину» в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса и Запорожской и Херсонской областей.

«По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы достигали успеха за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение», - добавил американский генерал.

Милли в то же время оценил как «невысокую» вероятность военной победы Украины.

«Вероятность военной победы Украины — изгнание россиян со всей Украины, включая... Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, не является высокой с военной точки зрения», - цитирует его AFP.

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