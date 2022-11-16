Приостановлено членство Беларуси в Международном паралимпийском комитете 16.11.2022, 23:09

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Ранее МПЦ приостановил членство и Паралимпийского комитета России.

Международный паралимпийский комитет (МПЦ) на внеочередном заседании в Берлине 16 ноября решил приостановить членство Беларуси в организации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение поддержали 54 страны-участницы съезда, 45 были против, 18 воздержались. Комитет объяснил свое решение тем, что Беларусь не может выполнять свои обязательства в соответствии с уставом Паралимпийского комитета.

«В связи с этим Национальный паралимпийский комитет Беларуси теряет все права членства в МПК. Только генеральная ассамблея сможет отменить приостановку. Следующая генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», — сообщил МПЦ.

Ранее МПЦ приостановил членство и Паралимпийского комитета России. За такое решение проголосовали 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Напомним, вскоре после военного вторжения России в Украину, 3 марта, МПЦ отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

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