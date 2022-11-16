закрыть
17 ноября 2022, четверг, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Приостановлено членство Беларуси в Международном паралимпийском комитете

  • 16.11.2022, 23:09
  • 1,220
Приостановлено членство Беларуси в Международном паралимпийском комитете

Ранее МПЦ приостановил членство и Паралимпийского комитета России.

Международный паралимпийский комитет (МПЦ) на внеочередном заседании в Берлине 16 ноября решил приостановить членство Беларуси в организации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение поддержали 54 страны-участницы съезда, 45 были против, 18 воздержались. Комитет объяснил свое решение тем, что Беларусь не может выполнять свои обязательства в соответствии с уставом Паралимпийского комитета.

«В связи с этим Национальный паралимпийский комитет Беларуси теряет все права членства в МПК. Только генеральная ассамблея сможет отменить приостановку. Следующая генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», — сообщил МПЦ.

Ранее МПЦ приостановил членство и Паралимпийского комитета России. За такое решение проголосовали 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Напомним, вскоре после военного вторжения России в Украину, 3 марта, МПЦ отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко