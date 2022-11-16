Итоги седьмого «Рамштайна»1
- 16.11.2022, 23:27
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Союзники усиливают позиции Украины по борьбе с агрессором.
Западные союзники Украины провели очередную встречу в формате «Рамштайн». На этот раз — на фоне вчерашнего самого массированного ракетного удара и падения ракет на территории Польши, которая является членом НАТО.
РБК-Украина собрало основные итоги и заявления.
Топ-тема и военная помощь
Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников главной темой сегодняшней встречи была защита украинского неба и создание интегрированной и эшелонированной системы ПВО. По итогам заседания глава Объединенного комитета начальника штабов США Марк Милли подтвердил, что задача союзников — создать такую систему.
«Значительная часть сегодняшних переговоров с участием почти 50 стран была посвящено тому, как мы можем предоставить Украине правильное сочетание систем ПВО и боеприпасов, чтобы продолжать контролировать небо и не допустить превосходство россиян в воздухе», - отметил он и рассказал, что именно предоставят западные союзники.
Швеция
Шведское правительство приняло решение выделить крупный пакет военной помощи на 287 млн долларов. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.
Отметим, Украина просит Швецию о поставках артиллерийских систем Archer, но их нет в этом пакете. Не исключено, что они будут переданы в будущем.
Канада
Канада остается одним из ведущих поставщиков зимнего снаряжения для Вооруженных сил Украины. Накануне стало известно о помощи на 500 млн долларов. Средства потратят на военное оборудование, оборудование для наблюдения и связи, топливо и медикаменты.
Германия
Немецкие партнеры уже передали боеприпасы для ракетных систем MARS II и артиллерийские снаряды. Кроме того, известно о поставке тягачей для танков, автомобилей для пограничников, запчастей для крупнокалиберных пулеметов, мобильных систем отопления и средств борьбы против дронов-камикадзе.
Греция
На сегодняшней встрече в формате «Рамштайн» греческая сторона объявила о поставках 155-мм боеприпасов для артиллерии.
Польша
Соседняя страна предоставит дополнительную артиллерию, боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия.