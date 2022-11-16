закрыть
17 ноября 2022, четверг, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Итоги седьмого «Рамштайна»

1
  • 16.11.2022, 23:27
  • 4,742
Итоги седьмого «Рамштайна»

Союзники усиливают позиции Украины по борьбе с агрессором.

Западные союзники Украины провели очередную встречу в формате «Рамштайн». На этот раз — на фоне вчерашнего самого массированного ракетного удара и падения ракет на территории Польши, которая является членом НАТО.

РБК-Украина собрало основные итоги и заявления.

Топ-тема и военная помощь

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников главной темой сегодняшней встречи была защита украинского неба и создание интегрированной и эшелонированной системы ПВО. По итогам заседания глава Объединенного комитета начальника штабов США Марк Милли подтвердил, что задача союзников — создать такую систему.

«Значительная часть сегодняшних переговоров с участием почти 50 стран была посвящено тому, как мы можем предоставить Украине правильное сочетание систем ПВО и боеприпасов, чтобы продолжать контролировать небо и не допустить превосходство россиян в воздухе», - отметил он и рассказал, что именно предоставят западные союзники.

Швеция

Шведское правительство приняло решение выделить крупный пакет военной помощи на 287 млн долларов. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

Отметим, Украина просит Швецию о поставках артиллерийских систем Archer, но их нет в этом пакете. Не исключено, что они будут переданы в будущем.

Канада

Канада остается одним из ведущих поставщиков зимнего снаряжения для Вооруженных сил Украины. Накануне стало известно о помощи на 500 млн долларов. Средства потратят на военное оборудование, оборудование для наблюдения и связи, топливо и медикаменты.

Германия

Немецкие партнеры уже передали боеприпасы для ракетных систем MARS II и артиллерийские снаряды. Кроме того, известно о поставке тягачей для танков, автомобилей для пограничников, запчастей для крупнокалиберных пулеметов, мобильных систем отопления и средств борьбы против дронов-камикадзе.

Греция

На сегодняшней встрече в формате «Рамштайн» греческая сторона объявила о поставках 155-мм боеприпасов для артиллерии.

Польша

Соседняя страна предоставит дополнительную артиллерию, боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко