Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО 16.11.2022, 23:34

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Матеуш Моравецкий

Об этом сообщил премьер Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире TVP заявил, что в итоге было принято решение отказаться от активации 4-й статьи Североатлантического договора, которая предполагает консультации стран НАТО в случае, если одной из них угрожает опасность.

По словам Моравецкого, по сути эти консультации проводятся. Сегодня и так было запланирована встреча послов НАТО в Брюсселе. Вчера руководство Польши после падения ракеты у границы с Украиной действительно оценивало основания для запуска такой статьи.

«В рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4-я статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом в рамках комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверяем предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол будет иметь возможность ее использовать», — сказал Моравецкий.

Однако сегодня, по его словам, собранные ночью данные указали на случайных характер инцидента, поэтому было принято решение не задействовать эту статью.

«Но развитие событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была преднамеренная атака на Польшу. Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали 4-ю статью, но держали ее наготове», — добавил он.

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