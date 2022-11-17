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Трое политзаключенных вышли на свободу

  • 17.11.2022, 0:52
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Трое политзаключенных вышли на свободу

Они полностью отбыли свои сроки.

Правозащитники сообщили об освобождении после окончания срока заключения трех политзаключенных. Их зовут Евгений Кислейко, Вадим Хижняков и Михаил Ефимович.

Евгений Кислейко был осужден на 1,5 года «химии» за оскорбительный комментарий о министре внутренних дел Кубракове. В середине августа Евгению заменили режим на заключение в колонии.

Вадим Хижняков — житель Гродно, осужденный на 2,5 года колонии за то, что во время акции протеста бросил в сотрудника ОМОН неустановленный предмет. На суде он вину не признал.

Михаил Ефимович — житель Гродно, осужденный на 2,5 года колонии за то, что во время акции протеста бросил в сотрудника ОМОН неустановленный предмет, попавший назад в область груди.

По делу акции в Гродно за решеткой остаются еще два человека, осужденные вместе с Хижняковым и Ефимовичем — Михаил Юдин (4 года лишения свободы) и Андрей Севертока (5,5 лет лишения свободы).

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