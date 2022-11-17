Эксперт назвал основные критерии выбора зимних шин для автомобиля 17.11.2022, 3:07

На что нужно обратить внимание автолюбителям.

При выборе зимних шин в первую очередь необходимо проверить дату изготовления и сертификацию. Об этом рассказал специалист онлайн-гипермаркета Максим Соколов.

«В первую очередь узнайте размер шин: ширину, высоту профиля и диаметр обода. Эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации авто и на боковой части покрышки, например, 235/35 R18. При покупке обратите внимание на дату изготовления. Важно, чтобы комплекту было не более трех лет», – рассказал он.

Также эксперт отметил, что владельцу автомобиля следует заранее определиться, какой вид зимних шин ему необходим. По словам Соколова, существуют два вида зимних шин, выбор между которыми зависит от уличной температуры и состояния дорог.

«Шипованная резина предназначена для поездок по обледенелым и заснеженным дорогам. Зубья на протекторе обеспечивают сцепление со льдом, защищают от скольжения и заносов, гарантируют короткий тормозной путь», – пояснил специалист.

Кроме того, он рассказал, что нешипованная или фрикционная резина обладает ярко выраженным протектором с грунтозацепами. По словам Соколова, большее число блоков и ламелей на поверхности шины обеспечивает лучшее сцепление с дорогой.

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