«Застал Путина врасплох»: по разведке РФ нанесен стратегический удар 17.11.2022, 8:09

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Глава британской Службы безопасности рассказал о самом масштабном провале российских шпионов.

Глава британской Службы безопасности Кен МакКаллум отметил, что из стран Европы выслали более 400 подозреваемых в шпионаже россиян, что нанесло «самый значительный стратегический удар» по российской разведке. При этом он указал, что всего выслано более 600 дипломатов и официальных лиц РФ.

«Это нанесло самый значительный стратегический удар по российским разведывательным службам в новейшей европейской истории. И вместе со скоординированными волнами санкций их масштаб застал Путина врасплох», - цитирует МакКаллума издание The Gardian.

При этом он напомнил, что массово высылать россиян Лондон начал после отравления нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Российские шпионы в Европе - что известно

Западные спецслужбы считают, что больше всего российских шпионов под видом дипломатов работают в Германии. Так, в конце августа заподозрили в шпионаже в пользу РФ двух высокопоставленных чиновников из федерального министерства экономики Германии.

7 октября подозреваемый в шпионаже в пользу Москвы получил стало визу в Германию, а 18 октября главу нацагентства кибербезопасности Арне Шенбома уволили из-за связей с российской разведкой.

11 ноября экс-охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признался в шпионаже в пользу Кремля во время работы в Германии.

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