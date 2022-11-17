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На военном аэродроме РФ в Джанкое прогремели взрывы

  • 17.11.2022, 8:25
  • 3,124
На военном аэродроме РФ в Джанкое прогремели взрывы
иллюстрационное фото

В городе пропало электричество.

В оккупированном РФ украинском Крыму в Джанкое зафиксирована работа российских систем противовоздушной обороны поздно вечером 16 ноября. В сети сообщают о нанесении удара по военному аэродрому возле этого города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

В паблике было опубликовано видео, снятое жителями Джанкоя. На ролике звучат звуки, похожие на приглушенные взрывы.

«В Джанкое, предположительно, работает российская ПВО», - подписаны кадры.

После источники ресурса сообщили об ударе по военному аэродрому российских оккупационных сил под Джанкоем.

«По данным наших источников, нанесен удар по российскому военному аэродрому в Джанкое», - говорится в публикации.

В то же время по информации Телеграм-канала «Евпатория. Джанкой. Феодосия», в городе возникли проблемы электроэнергией.

«Местные сообщают, что в городе начались проблемы с электричеством», - указывается в сообщении.

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