На военном аэродроме РФ в Джанкое прогремели взрывы
- 17.11.2022, 8:25
- 3,124
В городе пропало электричество.
В оккупированном РФ украинском Крыму в Джанкое зафиксирована работа российских систем противовоздушной обороны поздно вечером 16 ноября. В сети сообщают о нанесении удара по военному аэродрому возле этого города.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
В паблике было опубликовано видео, снятое жителями Джанкоя. На ролике звучат звуки, похожие на приглушенные взрывы.
«В Джанкое, предположительно, работает российская ПВО», - подписаны кадры.
После источники ресурса сообщили об ударе по военному аэродрому российских оккупационных сил под Джанкоем.
«По данным наших источников, нанесен удар по российскому военному аэродрому в Джанкое», - говорится в публикации.
В то же время по информации Телеграм-канала «Евпатория. Джанкой. Феодосия», в городе возникли проблемы электроэнергией.
«Местные сообщают, что в городе начались проблемы с электричеством», - указывается в сообщении.